E.League: Parolo 'Voglio vincere, scoccia uscire'

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Mi girano le scatole uscire dall'Europa League. Quando si gioca, io gioco per vincere sempre, la voglia è quella, ci siamo allenati con lo spirito giusto. Anche chi ha giocato meno finora deve dare un segnale di crescita per tenere l'ambiente sempre positivo e sereno. C'è grande voglia di vincere". È il pensiero di Marco Parolo alla vigilia della sfida di domani di Europa League contro il Cluj, con la qualificazione dei biancocelesti appesa a un filo dopo il ko interno con il Celtic.

Il suo contratto è in scadenza nel 2020, il centrocampista biancocelesti chiarisce: "In questo momento non c'è stato nessun incontro ma quando ci sarà l'importante sarà essere chiari con tutti - conclude Parolo - La mia voglia è quella di continuare a giocare a calcio: oggi mi sento importante, se ci saranno gli stessi intenti in futuro continueremo insieme. Altrimenti non voglio essere un peso per la società dopo quello che mi ha dato e trasmesso". (ANSA).