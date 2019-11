E. League: chance Roma, Lazio appesa a un filo

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Europa League 'double face' per Roma e lazio, attese domani da due match delicati in Europa Legue, anche se le due formazioni ci arrivano con diverse chance di passaggio del turno. Nella quinta giornata della competizione, i giallorossi vanno a Istanbul a giocarsela con il Basaksehir, capolista del Gruppo J con 7 punti. Un successo sarebbe fondamentale per la squadra di Fonseca, che scavalcherebbe così i turchi avvicinandosi alla qualificazione ai sedicesimi. Gli avversari sono in palla (hanno vinto quattro partite di fila) e il clima atteso allo stadio Fatih Terim è, come avviene di solito in Turchia, caldissimo. La Roma ha però mostrato evidenti segnali di ripresa in campionato, segnali che hanno portato gli analisti Snai a ritenere il segno «2» il risultato più probabile: si gioca a 1,95, contro il 3,70 sul pareggio e il 3,55 sui padroni di casa.

Gioca invece con minime speranze di qualificazione la Lazio, terza nel girone E, con sei punti di scarto dal Cluj, prossimo avversario dei biancocelesti. La squadra di Inzaghi deve fare sei punti nelle ultime due partite e sperare che i rumeni perdano anche l'ultimo incontro. In più dovrà vincere 1-0 o almeno con due gol di scarto domani sera, per orientare in proprio favore il computo degli scontri diretti. Le premesse per sperare ci sono tutte, a leggere l'analisi dei trader Snai, che danno i biancocelesti in largo vantaggio, a 1,65, contro il 3,90 sul pareggio e il 5,00 sul blitz degli ospiti. (ANSA).