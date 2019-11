Blitz vigili in case popolari

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - E' in corso dall'alba un'operazione della polizia locale nel quartiere San Basilio, alla periferia di Roma. Impiegati circa 200 agenti che stanno effettuando una serie di accertamenti in case popolari, scantinati e locali per accertare la regolarità di titoli, eventuali abusi edilizi e allacci utenze. Le verifiche stanno interessando alcuni immobili tra via Luigi Gigliotti e via Carlo Tranfo. Sul posto, a coordinare le operazioni, il comandante Antonio Di Maggio.