A Roma capolavori di Roads of Arabia, archeologia e arte

(di Cinzia Conti) (ANSA) - ROMA, 26 NOV - Dalla testa di statua monumentale della dinastia lihyanita del V-II secolo avanti Cristo alla maschera funeraria in oro del I secolo dopo Cristo. E poi collane con perle, turchesi e rubini, frammenti di pitture parietali variopinte e tante altre meraviglie dal Neolitico al XX secolo provenienti dall'Arabia Saudita. E' stata inaugurata dal ministro Dario Franceschini e dal suo omologo saudita Badr Bin Abdullah Bin Mohammed Bin Farhan Al-Saud la mostra Roads of Arabia, che dopo 16 tappe internazionali tra cui quelle al Louvre e all'Ermitage, sbarca nelle sale delle Terme di Diocleziano al Museo Nazionale Romano dove sarà aperta dal 28 novembre al 1 marzo 2020.

Oltre 450 manufatti rari, che come sottolinea la soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma Daniela Porro sono stati scelti "tra centinaia di reperti provenienti dalle ricerche archeologiche condotte nel Regno dell'Arabia Saudita negli ultimi tre decenni del secolo scorso da specialisti sauditi e stranieri, ivi compresa l'importante attività della missione archeologica italiana.

"Le terme di Diocleziano sono un luogo che ha una grande magia - aggiunge Alda Fendi, che con la sua fondazione ha supportato l'evento mentre Saudi Aramco è l'exclusive sponsor - e unisce queste due culture. Ormai da 20 anni abbiamo un po' l'ambizione di portare la cultura nel mondo perché pensiamo che la cultura è democrazia e libertà e va portata in tutti i Paesi. Abbiamo avuto grandi riconoscimenti in questo periodo, abbiamo fatto un accordo con l'Ermitage, Macron mi ha conferito la Legion d'onore e siamo candidati a un grandissimo premio in America per la cultura italiana".

Su museonazionaleromano.beniculturali.it e roadsofarabia.sa tutte le informazione mentre l'hastag è #roadsofarabia. (ANSA).