Eures, nel Lazio 12 femminicidi in 2018

(ANSA) - ROMA, 25 NOV -Con dodici femminicidi nel 2018, il Lazio è la quarta regione in Italia nella tragica classifica della violenza sulle donne. Prima ci sono la Lombardia, la Campania e il Piemonte. Stando all'ultimo report dell'Eures anche tra le province italiane, spicca Roma che ha fatto contare nove vittime insieme a Caserta.Tra le misure messe in campo dalle istituzioni c'è il contributo economico della Regione Lazio per le figlie e dei figli minori delle donne vittime di femminicidio. "La Regione Lazio è stata la prima delle Regioni italiane ad adottare una misura a sostegno degli orfani delle vittime di femminicidio e intende sostenerli fino ai 29 anni di età, con un contributo continuativo. Un aiuto concreto per accompagnarli in maniera costante negli studi e nelle scelte future. Proprio per questo sarà riconosciuto un contributo di 10.000 euro per il primo anno, e di 5.000 per tutti gli anni successivi", riporta il sito istituzionale. Il Campidoglio invece sta puntando molto sulla sensibilizzazione.