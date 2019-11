Mareggiata sferza litorale,danni ai lidi

(ANSA) - FIUMICINO, 24 NOV - La nuova mareggiata, la quarta in dieci giorni, ha provocato sul litorale romano ancora problemi alle strutture e nuove preoccupazioni dei balneari.

Sempre sotto osservazione la costa martoriata di Fregene sud, con cedimenti di alcune cabine di due stabilimenti, e con la terrazza della Nave, simbolo della localita', circondata dal mare, e nella zona di Mare nostrum, a Focene, afflitta anche da allagamenti all'interno. "E' una devastazione totale, sono crollate le cabine di due stabilimenti: siamo ancora in attesa di interventi strutturali per cercare di salvare qualcosa", riferisce uno dei balneari.

Ad Ostia ha ceduto, sotto la furia delle onde, la statua del Nettuno, posizionata lungo una scogliera non lontano dal pontile, lato ponente, e diventata negli ultimi mesi un simbolo da fotografare. Persiste il problema degli allagamenti in alcune strade di Focene dove residenti segnalano malfunzionamenti alle pompe di sollevamento e la non ricezione dei tombini.