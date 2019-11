Maltempo: chiusa corsia ponte Nenni

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Allagamenti a Roma a causa delle piogge delle ultime ore. Chiuso al transito Ponte Nenni, in direzione lungotevere Arnaldo da Brescia, in zona Flaminio, a causa di un allagamento. Sono un centinaio gli interventi legati al maltempo effettuati, dalla serata di ieri fino ad ora, dalla polizia locale e altrettanti dei vigili del fuoco da ieri sera.

Maggiori criticità vengono registrate nella zona dell'Idroscalo di Ostia: sul posto diverse pattuglie, insieme a personale della Protezione Civile, dove è in corso un monitoraggio costante a causa di un allagamento. Allagamenti anche in via della Magliana, zona Marconi, in via Portuense all'altezza di via Isacco Newton e in via Tuscolana all'altezza di piazza Cinecittà. In provincia a quanto riferito dai pompieri, le zone più colpite sono quelle di Pomezia e Anzio, dove nella serata di ieri alcuni automobilisti sono stati soccorsi perché bloccati a causa dell'acqua alta.