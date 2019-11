Equitazione: Frongia a Praga per finali Global Champions

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Entra nel vivo all'O2 Arena di Praga il weekend dei playoff del Longines Global Champions Tour e della Global Champions League, seconda edizione dell'atto finale del circuito internazionale di salto ostacoli che vede la Roma quale unica tappa italiana'. Oltre 14mila spettatori sono attesi per assistere alla prova tra i i vincitori dei GP del Tour 2019 e della Supercoppa a squadre della League (domani) con le sei migliori rappresentative qualificate dai playoff di questi giorni. Presente a Praga anche l'assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini del Comune di Roma, Daniele Frongia. "Sono onorato di essere qui - ha dichiarato Frongia - Roma è Capitale anche dell'equitazione, il grandissimo successo allo Stadio dei Marmi dello scorso settembre ne è l'espressa dimostrazione. Far parte di questa manifestazione, insieme ai rappresentanti delle capitali europee che ospitano il circuito, è sicuramente un'ottima occasione non solo per ammirare una pratica sportiva nobile ed affascinante, ma soprattutto per discutere insieme della programmazione del quadriennio 2020-2024, aspetto preminente che approfondiremo nei dettagli".

