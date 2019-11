Calcio:Lazio; Inzaghi, attenti perché dopo soste è incognita

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - "Nelle ultime due soste non siamo tornati nel migliore dei modi. Dopo le soste è sempre un'incognita, anche se questo vale anche per il Sassuolo. Ha tanti nazionali in rosa, bisognerà fare molta attenzione, una gara che può portarci molte insidie". È l'avvertimento di Simone Inzaghi alla vigilia della trasferta della Lazio in casa del Sassuolo. Biancocelesti terzi in classifica dopo la vittoria contro il Lecce prima dell'ultima sosta: "Sono passate solo 12 partite, avremo Sassuolo, Udinese, Juve e Cagliari prima della Supercoppa. Sono tutte gare insidiose, ma dipende soprattutto da noi", ha aggiunto l'allenatore della Lazio. (ANSA).