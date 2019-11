Segre, Aula Roma a supporto Commissione

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - L'Assemblea Capitolina ha approvato oggi una mozione a sostegno della commissione Segre. Il documento proposto dal Pd, supportato dai 5 stelle è stato approvato all'unanimità, senza astenuti o contrari, ma di fatto i due rappresentanti del centrodestra presenti non hanno preso parte alla votazione. Nel documento si impegna la sindaca Virginia Raggi e la sua giunta a "sostenere il percorso" della Commissione, "coltivare la memoria dell'antifascismo, della Resistenza". Durante la discussione in Aula la capogruppo della lista civica Roma Torna Roma, Svetlana Celli, supportata dalla collega Giulia Tempesta del Pd ha proposto la cittadinanza onoraria di Roma per la Segre. A breve sarà depositata una mozione in merito. E dal M5s arriva già l'apertura.