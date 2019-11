Natura, poesia e pittura, evento a Roma

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - Dopo il terzo posto alla XIV edizione del Premio Letterario internazionale "Voci città di Roma" e dopo la tappa alla Dipendenza della Casina delle Civette di Villa Torlonia nell'ambito della mostra di Garth Speight lo scorso 31 ottobre, nuova e suggestiva tappa per il libro 'Emozioni senza tempo' (Edizioni Progetto Cultura 2019) della poetessa romana Silvana Lazzarino. L'evento a Roma, domani, sabato 23 novembre alle 18,00 alla Libreria Hora Felix in via Reggio Emilia. Modera l'incontro Maria Rizzi, presidente Iplac, affermata scrittrice di gialli. La presentazione è di Sandro Angelucci, poeta, saggista e critico letterario. Le letture sono affidate alla voce della scrittrice Loredana D'Alfonso. Durante l'evento la proiezione delle immagini dei dipinti della pittrice di fama internazionale Patrizia Canola riferiti alla natura compresa l' opera "Ortensie", copertina del libro, scelta per il suo contenuto legato alla continuità dell'esistenza, in linea con la tematica trattata nella raccolta poetica.