Fiducia Veretout "la Roma può fare grandi cose"

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Alla fine della stagione puntiamo ad andare in Champions League. Lavoriamo tutti i giorni per arrivare all'obiettivo". Così Jordan Veretout, francese classe '93 arrivato in estate alla Roma dalla Fiorentina e ora perno del centrocampo della squadra di Paulo Fonseca. "L'ambientamento nella Capitale? Sono arrivato in una grande squadra, un grande club. Essere impegnato in due competizioni è molto importante per me. Mi piace tanto giocare ogni tre giorni per migliorare sempre di più. A Roma mi sento bene, la gente è carina e spero di continuare così" spiega il giocatore intervistato all'interno del match program giallorosso. La Roma è attesa domenica dalla sfida col Brescia. "Tutte le gare in Italia sono sempre complicate da vincere. Dobbiamo fare tre punti per restare in alto, per rimontare la classifica.Siamo un gruppo forte e dobbiamo continuare così. Abbiamo avuto dei buoni risultati, ma non abbiamo ancora vinto nulla e dobbiamo lavorare per rimanere in alto in classifica. Nella testa dei giocatori di Trigoria però non c'è solo il campionato. "In Europa League siamo in un gruppo dove tutte le squadre sono racchiuse in pochi punti, la qualificazione è ancora apertissima". (ANSA).