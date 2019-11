(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Sarà dedicata al Coraggio l'undicesima edizione di Libri Come, la festa del libro e dei lettori che si svolgerà all'Auditorium Parco della Musica di Roma da giovedì 12 a domenica 15 marzo 2020.

Tra gli ospiti stranieri che hanno già confermato la loro partecipazione: David Grossman , Luis Sepulveda, Michael Dobbs, Ben Lerner, Jan Brokken.

Il tema e le prime novità dell'edizione 2020 sono state annunciate stasera all' Anteprima di Libri Come che ha visto protagonista lo scrittore Andre Aciman con il suo nuovo libro 'Cercami' (Guanda).

La tradizionale mostra che ogni anno Libri Come riserva al disegno e al fumetto sarà dedicata alla vignettista Ellekappa.

La manifestazione, prodotta dalla Fondazione Musica per Roma, è da dieci anni una delle manifestazioni più importanti della stagione culturale romana e nazionale che ha collezionato oltre 350 mila presenze di pubblico. (ANSA).