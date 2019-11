Altri 325 agenti a presidio periferie

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Sono in arrivo 325 nuovi agenti della Polizia Locale, che si aggiungeranno ai 1.000 che abbiamo già assunto. Li invieremo prevalentemente nelle periferie per presidiare i nostri quartieri". Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi. "La presenza dei vigili in città deve continuare a crescere. Vogliamo che i cittadini vedano gli agenti come un punto di riferimento costante nei quartieri, veri e propri alleati su cui far affidamento", spiega.Il tema del presidio delle periferie romane è emerso con forza di recente dopo un'escalation di crimini che si è registrato nella Capitale: dall'omicidio di Luca Sacchi ai roghi nelle attività commerciali di Centocelle. Per questo si è mossa in prima persona anche lo stesso ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che al termine dell'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza in prefettura di Roma, ha annunciato un piano ad hoc in partenza "dal quadrante est di Roma" che "vedrà all'opera 250 operatori al giorno dedicati al fenomeno dello spaccio".