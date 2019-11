Tevere sorvegliato, banchine chiuse

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - -Allerta della protezione civile per il monitoraggio del Tevere a Roma con il maltempo. Pattuglie della polizia locale stanno inoltre controllando le banchine per cui già era stata disposta precauzionalmente la chiusura nei giorni scorsi con le piogge che si sono verificate in città. Al momento non ci sarebbe rischio esondazione, a quanto risulta al Campidoglio. C'è un presidio della Protezione Civile permanente alla foce per monitorare la situazione. Il centro operativo del Campidoglio è aperto per verificare l'evolversi della situazione.