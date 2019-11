Raggi, ok bilancio, è sblocca Roma

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - La Giunta Capitolina ha approvato il progetto di Bilancio di previsione 2020-2022 di Roma Capitale, che ora verrà sottoposto alla discussione dell'Assemblea Capitolina per l'approvazione entro i termini previsti dalla normativa. "Il provvedimento prevede una spesa corrente per l'anno 2020 di oltre 5 miliardi di euro, in aumento di 180 milioni rispetto al previsionale del 2018. La spesa per investimenti e per opere pubbliche nei prossimi tre anni si attesta invece a 1 miliardo e 214 milioni di euro, di cui circa 310 milioni solo ai Municipi", spiega il Campidoglio.

"È lo 'Sblocca Roma 2020' - dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi - perché porta la città nel nuovo decennio con i conti in ordine e con le risorse necessarie a garantire i servizi sociali a tutti i cittadini e lo sviluppo dei territori".