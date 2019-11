250 agenti al giorno contro spaccio

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - "Abbiamo individuato 20 piazze di spaccio e 8 aree in centro di Roma dove allo spaccio si associa la movida". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese a conclusione del Comitato per l'ordine e la sicurezza in Prefettura a Roma. "In queste zone ci sarà una task force - ha aggiunto - Il piano partirà dal quadrante est di Roma e vedrà all'opera 250 operatori al giorno dedicati al fenomeno dello spaccio". "Ai pattugliamenti e cinturamenti parteciperà anche la Polizia Locale del Campidoglio -ha detto Lamorgese- Tenuto conto di quello che avvenuto negli ultimi giorni nel quadrante est si partirà da lì. Noi diamo una risposta concreta, significativa e immediata, questi interventi inizieranno già da lunedì".