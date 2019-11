Via Francigena per rinascere, progetto

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Sette giorni in cammino sulla via Francigena. E' il progetto pilota in Italia, realizzato dalla onlus 'Setting in Cammino', che ha coinvolto tre ragazzi provenienti da altrettante comunità del Lazio nell'ambito di un percorso di 'messa alla prova' per giovani con procedimenti penali pendenti presso il Tribunale per i minorenni di Roma. Per una settimana i giovani hanno camminato per 140 chilometri sulla via Francigena: da Bolsena al centro di Roma accompagnati da due operatori con alta formazione. Un modo per superare i nodi del passato, riflettere e guardare al futuro. Al termine dei sette giorni, "la presidente del tribunale per i minorenni di Roma ha fatto un pezzo di tragitto insieme ai tre ragazzi, un gesto simbolico importante per loro", dice il presidente della onlus 'Setting in Cammino', Luca Ansini.