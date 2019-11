Amadeus, serata stelle per 150 anni Bambino Gesù

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Una serata di stelle condotta da Amadeus è il grande evento, in diretta su Rai1 dall'Aula Paolo VI de Vaticano (sala Nervi), mercoledì 20 novembre e presentata oggi a viale Mazzini dal direttore di rete Teresa De Santis, dalla presidente del Bambino Gesû Mariella Enoc e dallo stesso Amadeus. Per il prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo "passare del tempo al Bambin Gesù è un grande arricchimento umano. Ho appreso molto - ha aggiunto. Sono contento che il direttore De Santis abbia pensato a me per questo evento. Ho conosciuto la presidente Enoc, una donna dalla grande umanità, ben voluta da tutto il personale e dai bambini dell'Ospedale". Un charity show con celebrities (tutti presenti a titolo gratuito) della musica, da Elodie a Alessandra Amoroso, da Francesco Renga a Mahmood, a Benjie e Fede, The Kolors, Irama, Noemi, Allevi, Ad Arbore e Rovazzi ma anche del mondo del calcio a cominciare dal ct Roberto Mancini e campioni come Alessandro Florenzi, Ciro Immobile e Javier Zanetti ma anche Ficarra e Picone accenderanno questa serata dando voce alle emozioni di storie uniche, straordinarie e difficili. Parole, musica e una raccolta fondi destinata a sostenere il progetto dell'Istituto dei tumori e dei trapianti dell'Ospedale Pediatrico. Enoc ha sottolineato: "si racconta questo ospedale, il grande impegno che tutti ci mettono per le cure dei piccoli".

