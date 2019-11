Scontro fra due auto a Roma, muore donna

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Grave incidente stradale stamattina a Roma. Una donna di 47 anni è morta e la figlia di 14 anni è rimasta gravemente ferita. E' accaduto poco dopo le 9 in via Eugenio Florian, alla Romanina. Coinvolte nello scontro due auto. A bordo di una delle macchine viaggiavano madre e figlia.

Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, avvenuto a un incrocio. Sul posto per i rilievi il gruppo Tuscolano della polizia locale.

Sempre a Roma investimento mortale nella tarda serata di ieri in via Tancredi Chiaraluce, in direzione via del Mare. La vittima è un uomo di circa 50 anni di età, che era senza documenti. Sul posto i gruppi Eur e Gpit della Polizia Locale.

Alla guida dell'auto un italiano di 39 anni.