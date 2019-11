Acerbi,se è così Immobile da Pallone Oro

(ANSA) - FIRENZE, 13 NOV - "La Lazio sta dimostrando di meritare il terzo posto e Immobile se va avanti così è da Pallone d'oro". Francesco Acerbi è in ritiro a Coverciano con la Nazionale ma il momento brillante che sta attraversando la sua Lazio in campionato merita una riflessione. "Veniamo da 4 vittorie consecutive e questo deve essere un punto di partenza, dispiace che la sosta sia arrivata proprio adesso - ha sorriso il difensore biancoceleste - Siamo sulla strada giusta e abbiamo trovato quella continuità che porta a conquistare traguardi a lungo agognati come l'approdo in Champions. Peccato solo non aver avuto finora lo stesso rendimento in Europa League ma non è ancora detta l'ultima parola". Poi sul compagno di squadra attuale capocannoniere del campionato con 14 reti: "Ciro è un amico ed un grande attaccante, bisogna preservarlo e sperare che prosegui così, merita tante soddisfazioni, se continua a segnare così tanto è da Pallone d'oro".