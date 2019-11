Bibliopoint Tarducci,libri e inclusione

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Biblioteca e centro di aggregazione territoriale. Nuova veste per il Bibliopoint Alessandra Tarducci presso la scuola Iqbal Masih che sabato ha inaugurato i locali rinnovati con una festa alla quale hanno preso parte genitori, bambini, insegnanti, educatori, associazioni, volontari e musicisti. Grazie alla nuova Dirigente Rosanna Labalestra, l'Iqbal Masih è tornato a vivere un'atmosfera di festa, condivisione, aprendo le porte a tutto il territorio in un giorno extra-scolastico ripercorrendo le orme di Simonetta Salacone, storica dirigente scolastica del circolo scomparsa lo scorso anno, da sempre sostenitrici di progetti per l'inclusione. Nel corso della Batfest sono state offerte letture ai più piccoli da parte di Luisa Marigliano Ramaglia (IBBY) e Cristina Nenna mentre Mariapia Bianco e Giuseppina Corso (Casale Garibaldi - common at work) hanno dato vita ad un laboratorio di narrazione. La giornata si è conclusa con un concerto nella scuola.