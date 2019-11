Atletica:Europei 2022 assegnati a Monaco

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Roma non ospiterà gli Europei di atletica del 2022, evento per il quale aveva pensato di farsi avanti, legando la manifestazione alla rassegna continentale anche del nuoto, da svolgersi sempre nell'area del Foro Italico.

Ma oggi l'unione europea dell'atletica ha assegnato ufficialmente Euro '22 a Monaco di Baviera, che ospiterà una rassegna multisport visto che verranno assegnati i titoli continentali anche di canottaggio, ciclismo, ginnastica artistica, golf e triathlon. Il tutto per commemorare i 50 anni dall'Olimpiade di Monaco 1972.

Va detto che comunque si era capito da mesi che gli Europei di atletica del 2022 sarebbero stati assegnati a Monaco, dall'11 al 21 agosto, e che quindi Roma aveva virato su quelli del 2024 per i quali sembra sia in pole position. Quanto a quelli del prossimo anno, verranno disputati per la prima volta dopo l'Olimpiade (Tokyo 2020), nello specifico a Parigi.