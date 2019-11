Scuola: oggi sit in docenti precari

(ANSA) ROMA, 11 NOV - Un presidio dei docenti precari è stato organizzato dai maggiori sindacati della scuola oggi pomeriggio a Montecitorio, sotto una pioggia incessante, per chiedere il rispetto pieno degli impegni assunti dal Governo prima a Palazzo Chigi nell'aprile scorso, poi nell'accordo del 1° ottobre con il Ministro dell'Istruzione, "e disattesi nel Decreto Legge 126/2019 con misure urgenti per la scuola". Salvaguardare la continuità di servizio dei diplomati magistrali garantendo cosi anche la continuità didattica, completare l'attuazione del decreto precari e istituire un sistema strutturale di abilitazioni all'insegnamento sono i tre punti al centro del sit-in che ha animato piazza Montecitorio. "La scuola esige qualità e la stabilità del lavoro ne è condizione imprescindibile; le misure adottate finora non vanno in questa direzione. Occorrono, dunque, una serie di emendamenti al decreto che, in sede di conversione, ne modifichino il testo mantenendo fede ai patti sottoscritti", dicono i sindacalisti.