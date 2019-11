Raggi,demolita tangenziale vicino Verano

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "La Tangenziale Est su via Tiburtina, altezza Verano, non c'è più. I lavori di demolizione del tratto proprio davanti la stazione Tiburtina vanno avanti. È stato già demolito il 25% dell'intero viadotto. Prossimo step: la parte centrale davanti alla stazione". Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "L'ultimo tratto interessato dall'abbattimento - spiega - sarà quello in prossimità di via Teodorico e via Lorenzo il Magnifico. Davanti alle case saranno installati dei pannelli fonoassorbenti per contenere il rumore. Nel frattempo è stata modificata l'area di cantiere vicino ai capolinea degli autobus per facilitare lo svolgimento dei lavori. Una volta completata la demolizione si potrà riqualificare gran parte del piazzale Ovest. Stiamo seguendo con attenzione tutte le fasi del progetto, nel rispetto dei tempi e della legalità. Dopo più di 40 anni la demolizione della Tangenziale Est non è più un sogno ma realtà", conclude.