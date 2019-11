Lazio: Inzaghi, bravi a stringere denti

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Sapevamo che avremmo dovuto soffrire dopo le fatiche in Europa. Potevamo concedere meno ma ci siamo meritati la vittoria. Oggi abbiamo creato tanto come al solito, abbiamo tantissima qualità ma dobbiamo anche aiutare i nostri difensori perché concediamo ancora tanto". Così Simone Inzaghi dopo la vittoria della sua Lazio sul Lecce. Decisiva nell' economia del match la prima doppietta di Correa: "Abbiamo bisogno di tutti - specifica il tecnico -. Complimenti ai ragazzi perché hanno stretto i denti e giovedì avevamo speso tanto senza essere premiati dai risultati. Abbiamo meritato la vittoria e la posizione in classifica". Con il rigore odierno, sale a quota 102 gol in A con la Lazio di Ciro Immobile, premiato nel pre-partita da Claudio Lotito: "E' stata una vittoria sofferta - dice il bomber - il Lecce ci ha messo in difficoltà. Siamo stati bravi, non era semplice. Lasciamo sempre un piccolo brivido ai nostri tifosi, ogni tanto abbiamo degli sbandamenti, dobbiamo crescere soprattutto in quello".