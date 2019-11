Fonseca "squadra in fiducia, non cambio"

(ANSA) - ROMA, 9 NOV - "È vero che abbiamo giocato tante partite nell'ultimo periodo ma non cambierò molto per la sfida di domani. Quando la squadra sta bene non necessita di molti cambi". Così il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, alla vigilia dell'impegno di Parma. I giallorossi sono reduci da ko in Europa League: "La squadra sa che deve lottare di più dopo una sconfitta. È vero che abbiamo perso ma la squadra ha fatto una buona partita e sta in fiducia". Riguardo all'avversario, Fonseca sottolinea che "il Parma è molto forte in contropiede, le azioni individuali di Gervinho sono pericolose, e penso che domani sarà una partita molto difficile contro una buona squadra". In quanto alle scelte di formazione, il portoghese anticipa la conferma di Mancini a centrocampo ("Diawara non è ancora pronto per i 90'") e il pieno recupero di Spinazzola.

"Florenzi? Ha sempre la possibilità di giocare perché lavora bene ed è sempre pronto ad aiutare la squadra. È una opzione".