Tentata aggressione, arresto ultrà Lazio

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Sono 12 gli ultras della Lazio arrestati nella notte dai poliziotti della Digos per il tentativo di aggressione con i supporter del Celtic in piazza Risorgimento, in zona San Pietro, nel post partita. Ad intervenire per evitare il contatto la polizia. I dodici, che si erano dati alla fuga nascondendosi in palazzi della zona, sono stati poco dopo rintracciati dalla Digos. Oggi saranno processati con rito direttissimo.