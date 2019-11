Predappio:Raggi,studenti viaggio memoria

(ANSA) - ROMA, 8 NOV -"Senza memoria non c'è futuro. Invito gli studenti delle scuole di Predappio a partecipare al prossimo viaggio della Memoria organizzato da Roma Capitale". Cosi' su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi. Raggi solo mercoledì è tornata dal Viaggio della Memoria sui luoghi della Shoah insieme alla comunità ebraica di Roma, alla fondazione Museo della Shoah e a 145 tra studenti e insegnanti romani che hanno potuto ascoltare dalla voce dei sopravvissuti Sami Modiano e Andra Bucci l'orrore dell'Olocausto. Tra le tappe i campi di Auschwitz-Birkenau e di Neuengamme. Oggi in un nuovo tweet aggiunge: "Senza memoria non c'è futuro. A studenti delle scuole di Predappio non deve essere negata l'opportunità di conoscere il passato per evitare che quegli orrori si ripetano. @Roma invita rappresentanza studenti Predappio al prossimo viaggio della Memoria organizzato da Roma Capitale".