Atletica: torna l'Atleticom We Run Rome

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Mancano una cinquantina di giorni all'appuntamento con l'Atleticom We Run Rome, la gara podistica che chiude e apre l'anno solare. Il percorso come sempre regalerà forti suggestioni, passando dalle Terme di Caracalla dal Circo Massimo, piazza Venezia, via del Corso, piazza di Spagna, piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali e il Colosseo, per arrivare sulla linea del traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla.

L'anno scorso 9.300 atleti si sono presentati alla partenza: s'impose Daniele Meucci, che quest'anno è chiamato dunque a difendere il titolo. In campo femminile il successo andò a Lonah Chemtai Salpeter. Giunta alla 9/a edizione, la corsa su strada competitiva sulla distanza di 10 km e non competitiva sui 10 e 5 km, è il fiore all'occhiello di Atleticom, gode dei patrocini del Comune di Roma, della Regione Lazio, del Coni e si disputa sotto l'egida della Fidal. La partenza verrà data alle 14 di martedì 31 dicembre.