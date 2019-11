Allo studio tratto pedonale p.Venezia

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - La pedonalizzazione parziale di piazza Venezia ogni domenica. E' il progetto che è stato analizzato oggi dalla commissione capitolina Mobilità di Roma. "Vogliamo portare avanti questa proposta - spiega il presidente Enrico Stefano (M5s): rendere definitivo tutte le domeniche l'assetto che oggi c'è con 'Via Libera' (l'iniziativa che periodicamente vede alcune zone della Capitale pedonalizzate e ciclabili, ndr) in una parte di piazza Venezia. Ovvero pedonalizzare tutte le domeniche, come sono pedonalizzati i Fori Imperiali, la parte di piazza Venezia verso il Palazzo delle Generali, dividendola dai percorsi dei bus e dei taxi".