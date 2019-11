Primi tifosi del Celtic arrivati a Roma

(ANSA) - FIUMICINO, 6 NOV - I primi circa 200 tifosi del Celtic, che domani affronterà allo Stadio Olimpico la Lazio nel quarto match del girone di Europa League, sono arrivati a Roma. I sostenitori scozzesi, con sciarpe e maglie bianco verdi, alcuni sorridenti, e che non hanno mancato di inneggiare alla squadra dall'uscita fino ai pullman, sono sbarcati all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 12.30. Distribuiti oggi su tre voli, sono l'avanguardia dei circa 9mila tifosi scozzesi al seguito della formazione di Glasgow, che arriverà in serata nella Capitale.

Predisposto un dispositivo di forze di polizia e carabinieri per il loro arrivo nello scalo aeroportuale.