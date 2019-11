E.League: Roma e Lazio cercano conferme

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Roma e Lazio cercano conferme anche in Europa. Le due squadre della Capitale, impegnate domani con Borussia M'gladbach e Celtic per la quarta giornata di Europa League, vanno a caccia dei tre punti sull'onda dei risultati in campionato: i biancocelesti, reduci dal successo sul Milan, puntano su Ciro Immobile per ribaltare il 2-1 subito a Glasgow. La Roma, dopo le polemiche sul rigore concesso ai tedeschi nella gara d'andata all'Olimpico, confida in Dzeko e Zaniolo per riscattare il pari contestato. Per gli analisti di Planetwin365 la Lazio - favorita per il 60% dei tifosi italiani - dovrebbe avere vita facile (1,58 la quota per la vittoria contro il 5,75 del Celtic). Tra i marcatori il più atteso è Immobile (1,75), seguito da Caicedo (2,50). Quanto alla Roma convince poco i tifosi (28% la vede favorita contro il 46% per i tedeschi). La vittoria del Gladbach è data 2,06, mentre la squadra di Fonseca è ferma a 3,36. Il pareggio a 3,60. L'1-1 è il risultato esatto più probabile (8,23).