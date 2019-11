E.League: Roma e Lazio cercano conferme

(ANSA) - ROMA, 6 NOV - Roma e Lazio, a braccetto in campionato dove sono reduci da tre vittorie di fila che le ha riportate in zona Champions League, testeranno domani il loro stato di forma in Europa League dove sono attese da due sfide tutt'altro che semplici. Se la Lazio ha assoluto bisogno di vincere contro il Celtic, dopo le due sconfitte maturate nei primi tre turni, per la Roma la situazione è leggermente migliore: in trasferta contro il Borussia M'gladbach, capolista in Bundesliga, con la vittoria è quasi in porto, con il pareggio è messa benino, con la sconfitta rischia invece grosso. Per questo motivo i pronostici sono abbastanza severi per i giallorossi che i quotisti Snai vedono indietro: il segno 1 è dato a 2,05, il pareggio che consentirebbe alla squadra di Fonseca di tenere a distanza la minaccia neroverde vale 3,65, il '2' è a 3,35. Reduce dal successo a S.Siro col Milan, la Lazio è invece ampiamente favorita su Snai, la cui vittoria vale a 1,60.

Il '2' si gioca a 5,25, il pareggio vale 4 volte la scommessa.