Spari in rapina a Roma, muore rapinatore

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Spari in una tabaccheria alla periferia di Roma durante una rapina. E' accaduto in via Antonio Ciamarra.

Dalle primissime informazioni, sembra ci sia stato un conflitto a fuoco tra il tabaccaio e i due rapinatori e uno è morto. Sul posto la polizia. Il titolare del bar tabacchi è rimasto ferito da un colpo di pistola alla gamba. Si tratta di un cittadino cinese che è stato soccorso e trasportato in ospedale. Da una primissima ricostruzione della polizia, ci sarebbe stata una colluttazione tra il tabaccaio e rapinatori durante la quale sarebbero partiti dei colpi: uno ha ferito tabaccaio e un altro ha ucciso il rapinatore. Il complice è stato fermato dalla polizia. All'esterno del locale è stato trovato uno scooter lasciato acceso che probabilmente i due avrebbero utilizzato per la fuga.