Consulta, no radiazione Sergio Venturi

(ANSA) - ROMA, 5 NOV - È illegittima la radiazione di un medico-assessore regionale Sergio Venturi, disposta per l'esercizio delle sue funzioni dall'ordine professionale. Lo ha deciso la Corte costituzionale che ha esaminato il ricorso con cui la Regione Emilia-Romagna ha sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti dell'Ordine provinciale dei medici di Bologna che aveva radiato dall'albo professionale il medico-assessore "colpevole" di un atto politico-amministrativo regionale sgradito all'Ordine.

Venturi, che oltre ad assessore alla Salute della Regione è anche gastroenterologo, era stato radiato perché aveva proposto e contribuito ad approvare una delibera della Giunta regionale sulla possibilità di impiegare infermieri nelle ambulanze anche in assenza dei medici. La Regione aveva fatto ricorso, ora accolto. La Corte ha infatti ritenuto che l'Ordine nel sanzionare Venturi di fatto ha sindacato le scelte politico amministrative della Giunta in materia di organizzazione dei servizi sanitari, su cui non ha competenza.