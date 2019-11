Cinema: Proietti, non mi sento maestro di vita

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - "Non mi sento uno che possa insegnare ad altri, non mi sento maestro di vita, anche se a volte qualcosa mi è capitato di dire, anche stancando chi mi è vicino, come le mie figlie o quando avevo la scuola di teatro, i miei allievi...". dice sorridendo Gigi Proietti alla conferenza stampa di Attraverso i miei occhi la dramedy di Simon Curtis, in sala dal 7 novembre con 20th Century Fox, tratta dal bestseller di Garth Stein, L'arte di correre sotto la pioggia.

Nel film il grande attore è la voce italiana di Enzo (in originale lo doppia Kevin Costner), il golden retriever protagonista insieme al suo padrone /migliore amico Denny (Milo Ventimiglia), con cui ha un legame simbiotico, di un viaggio lungo una vita, fra gioie e drammi famigliari. Nel cast anche Amanda Seyfried e Kathy Baker. "Questo cane ci insegna che amare significa volere il bene dell'altro - dice Proietti - e fare di tutto per non farlo soffrire". Quanto agli impegni con il teatro, dice Proietti: "sto cercando di tenermi stretta la direzione artistica del Silvano Toti Globe Theatre, perché è una di quelle cose che ho fatto per Roma e sento che resta. Fra tutti i teatri che ho diretto o rilanciato, il Globe è forse la cosa più importante, perché è una struttura che prima non esisteva. E' nato come un fungo in mezzo alla città, e continua ad avere un successo enorme". (ANSA).