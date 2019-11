Spari in tabaccheria a Roma, muore uno dei due rapinatori

Finisce nel sangue una rapina in un bar tabacchi alla periferia di Roma. Un rapinatore è morto e il tabaccaio è rimasto gravemente ferito. E' accaduto nel tardo pomeriggio in via Antonio Ciamarra, in zona Cinecittà Est. I due rapinatori sono entrati nel locale armati e si sono avvicinati al titolare. Poco dopo sono stati esplosi alcuni colpi d'arma da fuoco che hanno ucciso uno dei due rapinatori e ferito il tabaccaio: un cittadino cinese di 55 anni. Ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Da una primissima ricostruzione della polizia, sembra che il titolare abbia avuto una colluttazione con i rapinatori durante la quale sarebbero partiti i colpi di pistola. Sono in corso accertamenti per stabilire chi ha premuto il grilletto e se i colpi siano stati esplosi da un'unica pistola.