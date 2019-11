Roma: stop permanente a diesel Euro 3

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Da oggi i veicoli Euro 3 non potranno più circolare all'interno dell'anello ferroviario di Roma. La normativa, entrata ufficialmente in vigore il primo novembre scorso, vieta la circolazione dal lunedì al venerdì dalle 00.00 alle 24.00, ad eccezione dei festivi infrasettimanali. Oggi, dunque, è il primo giorno reale di stop.

"La misura - si legge sul sito del Comune di Roma - punta a contenere l'inquinamento atmosferico e a salvaguardare la salute dei romani, in ottemperanza alle normative anti-smog".