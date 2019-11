Nicolato, Zaniolo va lasciato crescere

(ANSA) - VICENZA, 4 NOV - "Nicolò Zaniolo ha dimostrato di avere grandi capacità e doti fisiche ma va lasciato crescere, perché ha solamente 20 anni". Lo ha detto oggi Paolo Nicolato, tecnico dell'Under 21, a margine della 19/a edizione del Galà del Calcio Triveneto, tenutosi oggi a Vicenza. "Zaniolo - ha precisato il tecnico - è dotato di grande fisicità, forza nelle gambe, talento, capacità di prevedere e crearsi le situazioni.

Può giocare in molti ruoli, inoltre ha capacità di far fatica perché è uno che corre. I suoi risultati degli ultimi due anni dimostrano che siamo di fronte a un giocatore di talento, che possiede tutte le caratteristiche per fare una buona carriera".

Il nuovo Totti? "Si tratta di ragazzo del 1999. Per uno che ha appena compiuto 20 anni fare qualsiasi paragone è sempre troppo presto, c'è molta strada da fare, anche se ci sono buoni ingredienti".