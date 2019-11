Razzismo: Spadafora, iniziative concrete

(ANSA) - ROMA, 3 NOV - "Da italiano, da rappresentante delle istituzioni, provo profondo imbarazzo per certi episodi di intolleranza e discriminazione". Il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, interviene con una dichiarazione all'ANSA dopo i cori razzisti in Roma-Napoli e Verona-Brescia. "So che tutti gli attori coinvolti sono sensibili e impegnati a reprimere tali fenomeni. È quindi necessario - e su questo insisterò con Federcalcio e Leghe - che si adottino iniziative concrete". "La maggioranza silenziosa del tifo alzi - conclude il ministro dello Sport - un grido di fronte a questa barbarie e restituisca al calcio i nobili valori di cui è da sempre portatore".