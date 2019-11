Immobile, fa a Milan gol n.100 con Lazio

(ANSA) - MILANO, 3 NOV - Con la rete realizzata al 25' del primo tempo contro il Milan, Ciro Immobile taglia il traguardo dei 100 gol con la maglia della Lazio. Immobile ha anticipato tutti, superando Donnarumma con un bel colpo di testa su assist di Lazzari.

Per Immobile da quando è alla Lazio questo è l'80/o gol in Serie A: 10 ne ha segnati in Europa League, 8 in Coppa Italia e due in Supercoppa Italiana in 147 presenze complessive.