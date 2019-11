Papa: più martiri oggi che primi secoli

(ANSA) - ROMA, 2 NOV - Ci sono "tante catacombe" ancora oggi: lo ha detto Papa Francesco celebrando la messa per la commemorazione dei defunti nelle catacombe di Priscilla a Roma.

Ancora oggi ci sono dei Paesi dove "le persone devono fare finta di fare una festa, un compleanno, per celebrare l'eucarestia perche in quel Paese è vietato. Anche oggi ci sono cristiani perseguitati, sono più dei primi secoli", ha sottolineato il Papa.

"L'identità di questa gente che si radunava qui per celebrare l'eucaristia, per lodare il Signore - ha detto Papa Francesco riferendosi ai primi cristiani delle catacombe - è la stessa dei Paesi dove oggi essere cristiano è un crimine, è vietato, non è un diritto".