Papa, troppi messaggi negativi su morte

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 1 NOV - "Domani pomeriggio mi recherò a celebrare l'Eucaristia nelle Catacombe di Priscilla, uno dei luoghi di sepoltura dei primi cristiani di Roma". Lo ha annunciato il Papa alla fine dell'Angelus aggiungendo: "In questi giorni, in cui, purtroppo, circolano anche messaggi di cultura negativa sulla morte e sui morti, invito a non trascurare, se possibile, una visita e una preghiera al cimitero. Sarà un atto di fede".