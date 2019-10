Segre: Ebrei Roma astensione pericolosa

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - La 'commissione Segre' è un "grande risultato istituzionale per il nostro Paese, di grande valore.

Certo sconcerta un po' l'astensione di alcune forze politiche, una scelta che riteniamo sbagliata e pericolosa. In questo momento c'è bisogno di unita' e non bisogna lasciare adito ad alcuna ambiguita'". Cosi' la presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello a margine dell'inaugurazione della targa toponomastica "Via Elio Toaff" a Roma. Dureghello ha parlato di "un momento complicato per gli ebrei in Europa".