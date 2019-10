Inaugurata a Roma via Elio Toaff

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Inaugurata nel quartiere ebraico di Roma, via Elio Toaff, lo storico rabbino della Capitale simbolo del dialogo interreligioso. A scoprire la targa stamane la sindaca Virginia Raggi, la presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello e il rabbino capo Riccardo Di Segni. "Sono orgogliosa di essere qui. A volte non ci rendiamo conto - ha detto Raggi - di quanto un simbolo possa cambiare e ricordarci le nostre radici. Io credo che l'intitolazione di questa strada ad Elio Toaff ci aiuti a capire dove andiamo quale strada percorrere nel futuro. Questo sarà un ulteriore segno dal quale ripartire perché Roma sia la città che indica la strada per il dialogo interreligioso". Dureghello ha aggiunto: "Oggi celebriamo un grande italiano, questo è stato il nostro rabbino per tutta la sua vita. Una vita senza perdere mai l'occasione di dare il contributo al nostro Paese e ai nostri valori ebraici.

Ringrazio la sindaca per aver voluto con coraggio in questi tempi difficili intitolare questa via al rabbino Toaff".