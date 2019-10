Raggi, nuovi bus a metano per periferia

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Nuovi bus a metano per il quartiere di Tor Pignattara e il quadrante est della città. La sindaca di Roma Capitale, Virginia Raggi, insieme con l'assessore alla Città in Movimento, Pietro Calabrese, il presidente di Atac Paolo Simioni, ha presentato oggi i 15 nuovi bus ecologici arrivati nel deposito di Tor Sapienza. Fanno parte della fornitura di 227 mezzi acquistati su piattaforma Consip, fornitura che include 91 vetture a metano. "Nuovi bus ecologici a servizio delle periferie. In questo caso potenziamo il servizio in quartieri come Tuscolano, Pigneto, Tor Pignattara, Prenestino e Centocelle, collegandoli a diverse stazioni della metro C e alla rete ferroviaria regionale. Andiamo avanti per rinnovare la flotta e ringiovanirla a vantaggio di tutti gli utenti del trasporto pubblico", afferma la sindaca di Roma, Virginia Raggi.