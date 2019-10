Al via sgomberi alla Caffarella

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Al via gli sgomberi stamani da un'area occupata abusivamente all'interno del parco della Caffarella, all'interno del Parco regionale dell'Appia Antica.

Si tratta del primo di una serie di interventi programmati con cui Roma Capitale rientra in possesso di terreni e manufatti espropriati da oltre un decennio. Gli edifici del complesso, ex sede di una concessionaria automobilistica, erano stati espropriati nel 2007 e uno di essi era stato dichiarato pericolante. "Dopo oltre dieci anni riportiamo la legalità all'interno del Parco dell'Appia Antica e, nello specifico, nel parco della Caffarella. Con questa operazione restituiamo ai cittadini i beni di Roma. Oggi abbiamo effettuato un'operazione complessa che ha richiesto l'intervento di numerosi soggetti e competenze a tutela di questo straordinario patrimonio ambientale ed architettonico. Proseguiamo la nostra lotta contro gli abusi e per il rispetto della legge" afferma la Sindaca, Virginia Raggi.