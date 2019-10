Tudor "Non sarà facile per la Roma"

(ANSA) - UDINE, 29 OTT - "La Roma è una squadra importante ma domani per loro non sarà facile". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Igor Tudor nella conferenza stampa alla vigilia del turno infrasettimanale di campionato, domani in casa contro i giallorossi, che arriva dopo la pesante batosta subita dai bianconeri per mano dell'Atalanta. "Siamo tutti consapevoli della bruttezza del risultato di Bergamo - ha detto -. Bisogna parlare poco e assumerci le responsabilità, come abbiamo fatto. Dobbiamo provare a farci perdonare con una grande prestazione domani. Sono sicuro che i ragazzi sono dispiaciuti, arrabbiati e domani daranno tutto per fare una bella prestazione in casa contro una squadra forte come la Roma".