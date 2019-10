Roma ricorda Toaff, per lui una strada

(ANSA) - ROMA, 29 OTT - Roma avrà una via dedicata a Elio Toaff. Giovedì 31 ottobre la Sindaca Virginia Raggi, la Presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello e il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni inaugureranno la targa toponomastica in memoria di Elio Toaff, Rabbino Capo di Roma dal 1951 al 2001. "Toaff è stato un grande uomo che ha contribuito a rendere migliore la nostra città e il nostro Paese. La strada che gli dedichiamo è un segno, una testimonianza della nostra gratitudine e ammirazione", dichiara la Sindaca di Roma Virginia Raggi. "Quella di Elio Toaff è stata una figura straordinaria di questo Paese. L'intitolazione di una via è il giusto tributo", dichiara Ruth Dureghello, Presidente Comunità Ebraica di Roma.

"Rav Elio Toaff con i suoi 50 anni di rabbinato a Roma ha segnato un'epoca, ha guidato la ricostruzione faticosa dopo la Shoa", afferma Riccardo Di Segni, Rabbino Capo di Roma.